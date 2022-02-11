أحمد صلاح يعود إلى الكادر التدريبي للشرطة

2022/02/11 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد عاد المدرب المساعد للمنتخب الوطني بكرة القدم أحمد صلاح، إلى منصبه كمدرب مساعد في نادي الشرطة.وقال مدير المكتب الاعلامي في النادي حسين الخرساني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المدرب المساعد أحمد صلاح أنهى واجبه مع المنتخب الوطني ليعود مساعداً للمدرب في نادي الشرطة”.وأوضح أن “نادي الشرطة سبق وان اتفق مع اتحاد […]

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