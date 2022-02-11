احصائيات: 74 قاضيا قتلوا في العراق منذ عام 2003

2022/02/11 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت احصائيات محلية ان 74 قاضياً قتلوا في العراق منذ عام 2003 جميعهم مختصين بقضايا الفساد والإرهاب إضافة الى المخدرات.

وأكدت الاحصائيات ان السلطة القضائية في المحافظات تخشى الاقتراب من الملفات التي تتورط بها تلك المافيات لاسيما وان العديد من القضاة وأعضاء اللجان التحقيقية تعرضوا الى تهديدات أجبرتهم على ترك متابعة ملفات كبيرة .

ودعا مراقبون الحكومة الى الرد على استهداف المؤسسة القضائية عبر حرب واسعة على العصابات المنظمة وردعها بقوة الدولة والسلاح.

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