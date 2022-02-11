البيئة تعيد التذكير بـ

2022/02/11 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اصدرت دائرة البيئة في ديالى، اليوم الجمعة، تحذير مبكر من خسارة ما اسمتها الغابة المنسية بعد مرور نصف قرن على زراعتها.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" لنحو نصف قرن كانت غابة كنعان شرق ديالى بنحو 25كم غابة غامضة ومنسية والقليل ممن يعرفون موقعها رغم ان مساحتها تتراوح من 3-5 الاف دونم من اشجار دائمة الخضرة زرعت من اجل انشاء حزام اكثر لمواجهة التصحر والعواصف الترابية واسناد البيئة في القاطع الشرقي".واضاف الشمري،ان" الغابة المنسية هي واحدة من مشاريع عدة غابات انشئت بنفس الوقت لكن البقية دمرت واهلكت اشجارها خاصة قرب بعقوبة في العقود الماضية ولم يتبقى سوى هذه الغابة التي توثق اهم مشاريع الاحزمة الخضراء وسط العراق قبل 50 سنة".واشار الى ان" خسارة غابة كنعان واردة جدا بسبب الجفاف وتكرار الحرائق رغم انها تشكل بيئة مهمة لادامة تنقية الاجواء بالاضافة الى احتضانها للعديد من المناحل وشكلت متنفس لمئات العوائل في مواسم الربيع لكن وضعها يرثى له مايستدعي توفير حصص مائية واقامة نقطة مرابطة للدفاع المدني في مواجهة الحرائق للحفاظ على اخرغابات الحزام الاخضر".

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