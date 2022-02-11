وزير المالية التركي سيعلن إجراءات اقتصادية جديدة

2022/02/11 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي انه سيعلن السبت المقبل عن إجراءات اقتصادية جديدة بهدف خفض الأسعار .وأضاف في بيان له اليوم أن الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها تستهدف خفض الأسعار ودمج الذهب في النظام المالي ودعم صندوق الضمان الائتماني .واشار الوزير التركي الى انه ستتم مشاركة المواطنين في بعض الإجراءات من أجل منع الزيادات الأخيرة في الأسعار واستغلال المواطنين .وأوضح أن الإجراءات ستتضمن حزمة دعم تمويلي انتقائي لدعم الشركات والمصدرين من خلال صندوق الضمان الائتماني .وقال أنه سيعلن عن تحويل الذهب المخزن إلى النظام المالي في إطار “نموذج الاقتصاد التركي” بالإضافة إلى إجراءات لمنع الزيادات في أسعار المنتجين والمستهلكين ./انتهى

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