تركيا تحدد الثامن عشر من الشهر المقبل موعدا لافتتاح أطول جسر معلق في العالم

2022/02/11 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول /نينا/ أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية عن قرب الانتهاء من أعمال بناء اطول جسر معلق في العالم /جسر “تشناق قلعة 1915”/ .وذكرت وزارة النقل التركية في بيان لها اليوم الخميس أنه سيتم افتتاح وتشغيل جسر “تشناق قلعة 1915” في 18 اذار المقبل .يذكر أن “جسر تشناق قلعة 1915” يعد أحد المشاريع الضخمة لوزارة النقل والبنية التحتية، وتمت المباشرة ببنائه في 18 اذار من عام 2017 .ويعد الجسر أطول جسر معلق في العالم، ويربط طرفي مضيق الدردنيل حيث يبلغ طوله 3 آلاف و860 متراً، في حين يبلغ طول المسافة بين أعمدته 2023 متراً ./انتهى

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