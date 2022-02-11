الشركة العامة للفحص والتاهيل الهندسي تجري عملية معايرة لشركات وزارة الصناعة

2022/02/11 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت الشركة العامة للفحص والتأهيل الهندسي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، ومن خِلال قسم الفحص الهندسي والمختبرات فعالية المُعايرة الخارجية لصالح شقيقتها الشركة العامة للصناعات الهيدروليكية.وقالت الشركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز انه “تمَّ إجراء عملية المُعايرة لجهاز الإسقاط الجانبي وإصدار شهادة بذلك كون إنَ الشركة العامة للفحص والتأهيل […]

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