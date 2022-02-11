عمليات بغداد: القبض على متاجر بالأعضاء البشرية وكدس من المواد المتفجرة

2022/02/11 | 17:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت عمليات بغداد، الجمعة، اعتقال متاجر بالأعضاء البشرية، فضلا عن ضبط كدس من المواد المتفجرة.

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وقالت القيادة في بيان تلقاه "ناس" (11 شباط 2022)، إنه "ضمن الخطط المرسومة لمتابعة جاهزية القطعات والاستعداد القتالي المتمثلة بالجولات الميدانية للإشراف المباشر على عمل الوحدات والتشكيلات ومتابعة الحالة المعنوية للمقاتلين وبهدف المحافظة على الأمن ضمن منطقة الطارمية شمالي بغداد، اجرى العميد الركن قائد فرقة المشاة السادسة جولة تفقدية لنقاط وابراج المراقبة ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة التاسع والخمسون مناطق (حصيوه وابو فراس وابو سريويل الأولى والزملة)، وإلتقى قائد الفرقة خلال جولته بعدد من المقاتلين المتواجدين في أبراج المحيط الخارجي لسجن التاجي وحثهم على الالتزام بالواجبات وعدم الغفلة مطلعاً على طبيعة تلك الواجبات والجهد الاستخباري المرافق لها مُشدداً على أخذ الحيطة والحذر والتفتيش الدقيق والحرص على اداء الواجبات بكل دقة".

وفي سياق متصل، "واصل الجهد الهندسي للفرقة عمليات تحصين الأبراج وعمل السواتر في منطقة "التل الفرنسي" وضمن قاطع لواء المشاة الـ (٢٢) في شمالي بغداد، فيما تم تنظيف وكري مجرى مياه وادغال وحشائش داخل سجن التاجي المركزي وبمسافة بلغت ( ٢٠٠) متر".

واشار البيان الى انه "وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة مشتركة من لواء المشاة التاسع والخمسون ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبأشراف قائد فرقة المشاة السادسة عملية بحث وتفتيش في منطقة السلمان / مرشات بن زيدون في الطارمية نتج عنها العثور على وعاء من البلاستك (برميل) سعة ٢٢٠ لتر بداخله عدد من الرمان الهجومي والالغام (مخلفات حربية لعصابات داعش الإرهابية) تم نقلها من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة الى المنطقة المخصصة لمعالجتها".

كما أضاف أنه "تمكنت قوة من اللواء (٥٩) من الفرقة ذاتها من اعتقال متهم مطلوب وفق مادة الاتجار بالأعضاء البشرية بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجده ضمن قاطع المسؤولية".

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