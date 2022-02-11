المفوضية: المالية مولت خزائن المحافظات لصرف مكافآت موظفي الاقتراع

2022/02/11 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبيأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، تمويل خزائن المحافظات من قبل وزارة المالية لصرف مكافآت موظفي الاقتراع، فيما أكدت أن الصرف سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "ملف مكافآت موظفي الاقتراع حالياً في وزارة المالية والتي قامت بتمويل الخزائن بكل محافظة بالمبالغ المطلوبة"، لافتة إلى أن "التوزيع سوف يتم من قبل خزائن المحافظات في الفترة القليلة المقبلة".وأضافت الغلاي، أن "التوزيع سيتم حسب الآلية التي سوف تحدد من قبل خزائن المحافظات مثل توزيع صكوك لكل شخص أو فتح حسابات مصرفية متعددة أو من خلال لجان سوف تحدد آلية وتبدأ بالتوزيع"، موضحة أن "المبالغ المخصصة للتوزيع وصلت هذا الاسبوع لخزائن المحافظات".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، اتمام ما عليها من التزامات مالية وإدارية تجاه موظفي الاقتراع البالغ عددهم أكثر من 300 ألف موظف، لصرف مكافآتهم المالية واستحصال كتب الشكر من رئاسة الوزراء.

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