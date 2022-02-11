قيادي في الفتح يرصد 3 سلبيات في” امن كركوك”

2022/02/11 | 17:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … رصد القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، الجمعة، 3 سلبيات في المشهد الامني العام في كركوك.وقال البياتي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الامن خط احمر وندعم كل الاجراءات التي تؤدي الى الاستقرار وانهاء ملف الارهاب وخلاياه النائمة في كركوك وبقية محافظات البلاد الا اننا في ذات الوقت نرصد سلبيات عدة ابرزها ان […]

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