الكوت والشرطة ينتصران في دوري اليد الممتاز

2022/02/11 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت مباريات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد 2022-2021، اليوم الجمعة.وفي افتتاح مباريات الجولة، حقق فريق الكوت اول فوز له على فريق الخليج العربي بنتيجة 19-26 هدفاً.وأقيمت المباراة على قاعة نادي نفط البصرة ظهر اليوم الجمعة.وفي ثاني المباريات، واصل فريق الشرطة تمسكه بالصدارة بعد تغلبه على مستضيفه فريق […]

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