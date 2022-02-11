2022/02/11 | 17:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء في الانبار أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء في الانبار) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).