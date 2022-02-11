2022/02/11 | 17:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EMDNF3DKB4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عضوالحزب الديمقراطي وفاء محمد: صلاحيات رئيس الاقليم اكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية.) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عضوالحزب الديمقراطي وفاء محمد: صلاحيات رئيس الاقليم اكبر من صلاحيات رئيس الجمهورية.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).