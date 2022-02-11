وزير الدفاع الروسي: على الغرب ايقاف وقف ضخ أسلحة لأوكرانيا

2022/02/11 | 17:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شدد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في مستهل محادثاته مع نظيره البريطاني بن والاس، على أن موسكو ليست من يتحمل المسؤولية عن تفاقم الوضع الأمني في أوروبا.وقال شويغو، خلال استقباله والاس اليوم الجمعة: “الوضع السياسي العسكري في أوروبا يزداد توترا أكثر فأكثر ليس بسببنا إطلاقا.لا نفهم في بعض الأحوال سبب تصعيد […]

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