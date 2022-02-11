2022/02/11 | 17:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت سمارة يحيى زوجة حارس منتخب مصر محمد أبو جبل على إجابته عن سؤال الإعلامية المصرية منى الشاذلي حول حالته العائلية، بعد أنباء انفصال الثنائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو جبل يرد على سؤال عن حالته العائلية وزوجته تعلق... "جبل مصر" يروي قصة سطوعه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو جبل يرد على سؤال عن حالته العائلية وزوجته تعلق... "جبل مصر" يروي قصة سطوعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).