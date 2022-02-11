مصادر فرنسية: انفجار رالي داكار في السعودية ناجم عن

2022/02/11 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت محطة "آر تي إل" الفرنسية عن مصادر في التحقيق أن الانفجار الذي استهدف سيارة السائق الفرنسي فيليب بروتون في رالي داكار الصحراوي 2022 في السعودية ناجم عن عبوة ناسفة.

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