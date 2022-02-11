قيادي في العصائب: رصدنا استنزاف” معنوي” هدفه الحشد الشعبي في العراق

2022/02/11 | 17:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد القيادي في حركة عصائب اهل الحق عدي الخدران، الجمعة، رصد استنزاف معنوي هدفه الحشد الشعبي في العراق., وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي ولد من فتوى مباركة انقذت العراق بعد 2014 بعدما كان تحت تهديد وجودي من خلال سعي دول عدة لتمزيق وحد البلاد عبر ادوات داعش الارهابية مؤكدا بان […]

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