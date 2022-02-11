الأحزاب تنتظر المبادر والعيون نحو قرار الاتحادية.. اجتماع مرتقب لحزب كردي لحسم ملف رئاسة جمهورية العراق - عاجل

2022/02/11 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أحمد الهركي، اليوم الجمعة، أن المشهد السياسي العراقي يواجه انسدادا في البيت الشيعي والكردي.

وقال الهركي في تصريح لـ(بغداد اليوم ) إن "اجتماعا للهيئة القيادية في الاتحاد سيعقد اليوم او غدا لمناقشة مخرجات اجتماع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مع رئيس الاتحاد الوطني بافال الطالباني يوم أمس الخميس الذي لم يشهد اي تطوراً بشأن حسم مرشح رئاسة الجمهورية باستثناء انه كان بوابة عودة المفاوضات المباشرة بينهما ( الاتحاد والديمقراطي ) بعد قطيعة استمرت قرابة الشهر وتبادل وجهات النظر بهذا الشأن من خلال تصريحات الطرفين".

وأضاف أن "الطرفين ينتظران قرار المحكمة الاتحادية، يوم الاحد بشأن منعها او موافقتها لقانونية ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية"، مبينا أن "بافل الطالباني وعقب ذلك الاجتماع ناقش في المكتب السياسي للاتحاد ليلة البارحة آخر التطورات الجارية بشأن المفاوضات".

ونوه إلى "وجود حالة من الانسداد بالمشهد السياسي العراق سواء في البيت الشيعي أو البيت الكردي على وجه الخصوص وهناك تداخل في الانسداد بين البيتين"، مضيفا أنه "في حال حصول انفراج في البيت الكردي فقد ينعكس إيجابا على البيت الشيعي والعكس صحيح"، مرجحا "حصول انفراج بالأيام المقبلة داخل البيتين تنعكس إيجابا وبشكل عام على البيت العراقي".

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