صحفية امريكية : ترامب اتلف وثائق رسمية في

2022/02/11 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ذكرت صحفية امريكية :" ان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب،قام بشكل شخصي بإلقاء بعض الوثائق بشكل دوري في مرحاض البيت الأبيض".وبحسب الصحفية في /نيويورك تايمز/ ماغي هابرمان :" خلال السنوات التي قضاها ترامب في المنصب، تحدى مرارًا وتكرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات الرئاسية، والذي يقضي بأن يحتفظ رئيس الدولة بالاتصالات المكتوبة بشأن واجباته الرسمية.لذلك، وجد موظفو البيت الأبيض عدة مرات وثائق مجعدة في المرحاض، والتي يُزعم أن الرئيس السابق حاول إتلافها بهذه الطريقة".وأضافت الصحفية، أن ترامب غالبًا ما كان يمزق المستندات، وبعد أن ترك منصبه، أخذ معه بعض المواد المكتوبة.وأصبح معروفًا سابقا أن ممثلي إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (NARA) في الولايات المتحدة صادروا رسائل ترامب الموجهة إليه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون./انتهى3

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