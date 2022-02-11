جونسون : الازمة الاوكرانية دخلت اخطر مراحلها

2022/02/11 | 17:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الازمة الأوكرانية بانها :" دخلت أخطر مراحلها" .ونقلت صحيفة الغارديان عن جونسون قوله خلال زيارة مقر الناتو : " معلوماتنا الاستخبارية لا تزال قاتمة..ولا اعتقد أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ، قد اتخذ قرارًا بالغزو ".وأضاف:" ربما تكون هذه اخطر مرحلة في أكبر أزمة أمنية واجهتها أوروبا منذ عقود، ويجب علينا تصحيحها".واوضح جونسون إن المملكة المتحدة والناتو لن يتدخلا عسكريا إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم، لكنه كرر أن موسكو ستواجه عقوبات اقتصادية غير محددة، والصراع سيكون كارثة لكلا البلدين ./ انتهى3

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