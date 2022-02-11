وفاة واحدة كل ساعة.. كورونا يسجل حصيلة مأساوية في العراق

2022/02/11 | 17:40 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية العراقية اليوم الجمعة تسجيل 29 حالة وفاة إثر مضاعفات فيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كذلك أظهرت أحدث بيانات حكومية تسجيل 3776 إصابة جديدة بالوباء، في بلد لا يزال يتصدر قائمة الدول العربية من حيث الإصابات والوفيات.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، إلى 2271521 إصابة منها 24655 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة أن 9.5 مليون شخص تلقوا تطعيماتهم باللقاحات المضادة للوباء من إجمالي سكان البلاد البالغ نحو 40 مليون نسمة.

وتقول السلطات الصحية إن معظم الإصابات المسجلة حصلت بين أفراد لم يتلقوا قط أي أنواع من اللقاحات الثلاثة التي توفرها البلاد للمواطنين.

وتزايدت حالات الإصابة بالوباء في العراق منذ أن أُعلن تسجيل إصابات بالمتحور أوميكرون الذي ظهر للمرة الأولى في جنوب أفريقيا.

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