بعد خسائر ثقيلة.. تركيا تشخّص

2022/02/11 | 17:41 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر وزير المالية التركي نور الدين النبطي اليوم الجمعة أن التضخم يمثل المشكلة الوحيدة التي تواجه اقتصاد بلاده.

وفي مقابلة مع قناة (خبر تُرك)، قال النبطي إن تركيا حققت في الفترة الأخيرة نمواً كبيراً، ولا سيما بعد تراجع العجز في المعاملات الجارية.

وأضاف أن بلاده نجحت بأن تحقق الليرة سعر صرف تنافسياً بعد استقرار الدولار، لافتاً إلى أن الاجتماعات التي عقدت مؤخراً مع مستثمرين في بريطانيا "كانت رائعة".

وأشار النبطي إلى أن أنقرة ستتخذ مزيداً من الإجراءات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

كذلك رجح وزير المالية التركي أن يتم ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد نتيجة لذلك.

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