رونالدو يخطف الانظار بلفتة انسانية.. ماذا فعل؟

2022/02/11 | 17:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خطف النجم كريستيانو رونالدو، الأنظار إليه بلفتة إنسانية مع طفل خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد مضيفه بيرنلي، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وظهر كريستيانو رونالدو، في الصورة وهو يلقي التحية على أحد الأطفال في ملعب “تيرف مور” الذي احتضن اللقاء.وكتب كريستيانو رونالدو، رسالة عاطفية عن الأطفال، عبر حسابه […]

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