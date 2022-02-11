العتبة الحسينية المقدسة تشارك في مجلس عزاء القاضي احمد الساعدي (فيديو)

2022/02/11 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم

الجمعة، في مجلس عزاء اقامته محكمة

استئناف كربلاء الاتحادية على روح

الشهيد القاضي احمد الساعدي الذي قتل

على يد عصابات خارجة عن القانون في

محافظة ميسان في (5 شباط 20

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