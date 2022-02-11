رئاسة محكمة استئناف كربلاء تؤبن القاضي احمد الساعدي: لن تثنينا العصابات عن تطبيق القانون (فيديو)

2022/02/11 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس محكمة استئناف كربلاء، اليوم

الجمعة، ان القضاء العراقي مستمر في

تحقيق العدالة، ولن يثني عمله اي عصابة

من العصابات الخارجة عن القانون، وبين

ان الشهيد القاضي احمد فيصل الساعدي،

طالته يد الغدر بس

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