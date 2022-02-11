2022/02/11 | 17:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر علماء حفريات في تنزانيا على بقايا متحجرة لنوع جديد من الديناصورات، سلالة كانت تشبه للتماسيح ولكن أضخم فهي أضخم من الأحجام الموجودة حاليا 3 أو 4 أضعاف، وكانت تملك فك قوي وأسنان تشبه السكين، وكانت تعيش على سطح الأرض منذ حوالي 240 عاما.بحسب ما ورد في صحيفة ” ديلي ميل”، فإن […]

ظهرت المقالة شبيه بالتمساح..



العثور على بقايا كائن ضخم في تنزانيا أولاً على ايرث نيوز.

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