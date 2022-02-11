بريطانيا تسمح للمطعمين بدخول البلاد

2022/02/11 | 17:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، السماح للمطعمين بدخول البلاد من دون أي اختبارات.وأصبح بإمكان المسافرين الذين تلقوا اللقاح دخول بريطانيا من دون إجراء أي اختبارات لفيروس كورونا بعد إلغاء الحكومة أحد القيود النهائية المفروضة على مدار العامين الماضيين لمكافحة كورونا.ولم يعد من يقيمون في بريطانيا أو زائروها ممن تلقوا جرعتين على الأقل […]

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