بارزاني اقترح على طالباني مناصب حكومية بدلا عن الرئاسة

2022/02/11 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مصادر في إقليم كردستان ،اليوم الجمعة، أن مسعود البارزاني اقترح في لقائه مع بافل طالباني قبول الاتحاد بمناصب حكومية مقابل التخلي عن منصب رئاسة الجمهورية أو تقديم مرشح توافقي جديد يدعمه الجانبان.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قيادات الاتحاد شددت بعد الاجتماع على التمسك بترشيح برهم صالح باعتباره خياراً حزبياً لا يمكن التراجع عنه ،

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