بايدن يحول 7 مليار من الأموال المجمدة لمساعدات إنسانية في أفغانستان وتعويضات لضحايا

2022/02/11 | 18:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيوقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا يقضي بتحويل 7 مليارات دولار أمريكي من الأموال المجمدة من البنك المركزي الأفغاني إلى مساعدات إنسانية في الداخل الأفغاني وتعويضات للمتضررين من هجمات "11 سبتمبر"

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