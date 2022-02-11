2022/02/11 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أن حيوانات الكوالا الموجودة على طول ساحلها الشرقي “مهددة بالانقراض”.وتعاني هذه “الجرابيات” عواقب حرائق الغابات وقطع الأراضي والجفاف والأمراض.وصنّفت وزيرة البيئة، سوسان لاي، الكوالا حيوانات “مهددة بالانقراض” بهدف منحها مستوى أعلى من الحماية في ولايتي نيوساوث ويلز وكوينزلاند وفي إقليم العاصمة الأسترالية.واعتبر دعاة الحفاظ على البيئة […]

ظهرت المقالة في استراليا..



“الكوالا” مهدد بالانقراض أولاً على ايرث نيوز.

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