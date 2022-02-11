ايران تعلن نيتها زيادة كمية الغاز المصدر للعراق بهذا الموعد

2022/02/11 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أعلن سفير ايران لدى العراق ايرج مسجدي، اليوم الجمعة، أن بلاده ستزيد كمية الغاز المصدر الى العراق مع اقتراب فصل الصيف.

وخلال احياء الذكرى الـ 43 الانتصار الثورة الاسلامية في بغداد، قال مسجدي: "رغم الظروف فان إيران تشهد تقدما ملحوظا مقارنة بالماضي على المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية"، موضحًا أنَّ ايران والعراق بلدان احدهما بحاجة إلى الآخر وعليهما التعاون في جميع الملفات حسب المبادئ السيادية.

وشدَّد على أنَّ الجمهورية الاسلامية تعاونت مع القوات العراقية والحشد الشعبي لدحر الارهاب، مؤكدًا أنَّ الحشد الشعبي وقوات المقاومة هم مصدر اعتزاز للعراق والدين وضمان لأمن البلد، لافتًا إلى أنَّ ايران ستزيد كمية الغاز المصدر الى العراق مع اقتراب فصل الصيف.

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