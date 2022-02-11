القبض على 12 من المتسببين بنزاع عشائري في ميسان

2022/02/11 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على 12 من المتسببين بنزاع عشائري اندلع في قضاء الكحلاء شرق المحافظة ، وتسبب بوقوع ضحايا".وذكر بيان لمديرية الشرطة :" ان نزاعاً عشائرياً تجدد بعد مقتل مواطن في ناحية العزير ادى الى تدخل القوات الامنية واستشهاد احد المنتسبين خلال النزاع".واضاف البيان :" ان قوة أمنية مشتركة من القوات الخاصة وأفواج التدخل السريع والجيش العراقي وأقسام مديرية شرطة المحافظة ميسان ، تمكنت من فرض طوق امني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالحادثة وفض النزاع المسلح واعتقال 12 متهما من المتسببين بالنزاع ومصادرة اسلحة واعتدة مختلفة".واشار :" الى ان عمليات البحث وملاحقة الجناة جارية في منطقة الحادث والأماكن القريبة منها"./انتهى

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