العراق يشكر اسبانيا لدورها الكبير ومساهمتها في قتال داعش الإرهابي وتدريب ومساندة القوات الأمنية العراقية

2022/02/11 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعرب العراق عن شكره وتقديره لاسبانيا لدورها الكبير ومساهمتها في قتال داعش الإرهابي وتدريب ومساندة القوات الأمنية العراقية.وذكر بيان لوزارة الدفاع ,ان رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله استقبل , اليوم الخميس, رئيس أركان الجيش الإسباني الفريق أول تيودورو كالديرون والسفير الإسباني والوفد المرافق لهما.وبحسب البيان,عقد اجتماع موسع ضم عدداً من القادة والضباط من البلدين جرى خلاله بحث وتناول المواضيع المطروحة على جدول الاجتماع التي تخص التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين والمساهمة بتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية بكافة صنوفها بما يؤمن وقوفها أمام التحديات الإرهابية خاصة وأن إسبانيا إحدى أعضاء بعثة حلف الناتو العاملة في العراق".وأعرب رئيس أركان الجيش عن شكره وتقديره للأصدقاء الاسبان، لدورهم الكبير ومساهمتهم في قتال داعش الإرهابي وتدريب ومساندة القوات الأمنية العراقية.من جانبه، عبّر رئيس أركان الجيش الإسباني عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً دعم إسبانيا للعراق واستمرار التعاون والتنسيق مع المؤسسة العسكرية العراقية, مشيدا بقدرات الجيش العراقي وبالتضحيات والبطولات الكبيرة التي قدمها في قتال التنظيمات الإرهابية وتحقيق النصر عليها والمساهمة في إحلال السلام في العراق والمنطقة والعالم./انتهى2

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