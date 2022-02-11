عمار الحكيم يغرد في الذكرى الثالثة والأربعين لـ’انتصار الثورة الإيرانية’

2022/02/11 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

علق رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، بالذكرى الثالثة والاربعين لـ "انتصار الثورة الإيرانية".

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وقال الحكيم في تدوينة تابعها "ناس" (11 شباط 2022)، إنه "في الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، نبارك للشعب الإيراني المسلم وقيادته، متمنين للجمهورية الإسلامية الإيرانية مزيدا من التقدم والإزدهار والإستقرار".

وأضاف الحكيم، "لقد مثلت هذه الثورة منعطفا مهما في التاريخ الإسلامي المعاصر غيّرَ قواعد الكثير من المعادلات القائمة أنذاك وحتى الساعة، وإن أبرز مايميزها قيادة المرجعية الدينية لها متمثلة بمؤسسها الإمام الخميني الراحل (قدس)، وبسلميتها وشعبيتها ووطنيتها حيث استندت في كل تفاصيلها على الشعب الإيراني المسلم، وتبنت الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

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