في سوق الصفافير.. الاقمشة تبتلع النحاس (تقرير مصور)

2022/02/11 | 18:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصفافير سوق يرجع تاريخة الى العصر

العباسي اشتهر بمهنة يدوية توارثتها

الاجيال تلو الاجيال، وكان مقصد كل

السائحين العرب والاجانب في العراق،

تشم فيه عبق التاريخ وانت تسير في زقاقه

الضيق، وتشاهد بأم عيني

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