خبراء مكافحة المتفجرات يعالجون عبوة ناسفة محلية الصنع في بغداد

2022/02/11 | 18:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عالج خبراء مكافحة المتفجرات، اليوم الجمعة، عبوة ناسفة محلية الصنع في بغداد.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عد ورود نداء الى خبراء المتفجرات في العاصمة بغداد منطقة الحسينية يفيد بوجود جسم غريب”.واضاف “تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص والتوجه الى محل الحادث، وبعد إجراء الكشف تبين وجود عبوة […]

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