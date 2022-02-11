مديرية النجدة تلقي القبض على متهم بالإرهاب في بغداد

2022/02/11 | 18:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت مديرية النجدة، اليوم الجمعة، اعتقال متهم بالارهاب في العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان، انه “تمكنت دوريات نجدة اليرموك التابعة الى مديرية شرطة نجدة بغداد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى من القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤ إرهاب)”.واضافت “جاء ذلك خلال تنفيذ واجب مشترك مع الأجهزة الأمنية الأخرى ضمن منطقة حي […]

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