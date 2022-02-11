مقتل شخص واصابة اثنين اخرين نتيجة مشاجرة غربي بغداد

2022/02/11 | 18:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قُتِل شخص واصيب اثنين اخرين، اليوم الجمعة، اثر مشاجرة على قطعة ارض زراعية غربي بغداد.وابلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، ان “مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الزيدان في قضاء ابو غريب، ما اسفر عن اصابة احد الاطراف بجروح مختلفة ولاذوا بالفرار”.واضاف “بعدها قام […]

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