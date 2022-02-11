2022/02/11 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجعة الطفل المغربي ريان تدمي القلوب، والسينما الهندية تفقد صوتها...إكسبو 2020 دبي يحتفي بالإرث الموسيقي السوري، وموسيقا عمر خيرت تصدح تحت قبة الوصل..."كان يا مكان" في الرياض، وجوائز الأوسكار تعلن ترشيحاتها...إليكم الأبرز الأسبوع الماضي.

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