اكتشاف أثري في إحدى الكهوف الفرنسية يغيّر فهمنا لتاريخ الإنسان الأول

2022/02/11 | 18:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العثور على سن طفل داخل كهف فرنسي يشكّل أقدم دليل على أنّ الإنسان البدائي عاش في أوروبا الغربية، ويشير إلى أن البشر الأوائل عاشوا في أوروبا قبل حوالي 10 آلاف عام من التاريخ الذي سبق وحدّده علماء الآثار.

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