بايدن يوقع قرارا بتحويل 7 مليارات من الأصول الأفغانية المجمدة إلى صندوق لمساعدة الشعب الأفغاني

2022/02/11 | 18:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

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