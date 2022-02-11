دولة القانون: التوافق أصبح إلزاما لإنتاج الرئاسات الثلاث

2022/02/11 | 18:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، أن التوافق أصبح إلزاما على الجميع لإنتاج الرئاسات الثلاث.وقال النائب عن الائتلاف جواد البولاني في تصريح ، إنه “بعد المستجدات الأخيرة للوضع السياسي والغياب الواضح للكتل السياسية بعدم حضورها لجلسة التصويت على رئيس الجمهورية أصبح إلزاما على الجميع التوافق لإنتاج الرئاسات الثلاث”.وأشار إلى أن “المكونات […]

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