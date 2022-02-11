حملة في ديالى لرفع التجاوزات على “شبكة الانارة” وعقوبات تنتظر المخالفين

2022/02/11 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء ديالى، اليوم الجمعة، تنفيذ حملة موسعة لرفع التجاوزات الحاصلة على شبكة الانارة في عموم محافظة ديالى وتشدد على ضرورة معاقبة المخالفين .وذكرت الشركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “أستنادا لتوجيهات وزير الكهرباء المهندس عادل كريم، بضرورة رفع التجاوزات الحاصلة على شبكة الإنارة وبمتابعة مدير عام الشركة […]

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