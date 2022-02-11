2022/02/11 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، اليوم الجمعة، ان قرار اعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية سيساهم بتأخير تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الركابي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مسألة اختيار رئيس الجمهورية والكتل وتحديد الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة تحتاج إلى توافقات سياسية يجب ان تجري بشكل سلس وطبيعي بين الأطراف".

وبين أن "ذلك انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية من قبل جميع القوى السياسية لتقديم خدمات تنسجم مع إعلان الانتخابات المبكرة".

وأضاف، أن "قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية هو التفاف على القانون وتفسير مزاجي له وهو ما سيدخل في الفراغ الدستوري بشكل حقيقي".

وتابع الركابي، أنه "يجب على الكتل السياسية انهاء خلافاتها وعدم العمل على مخالفة كل طرف للطرف الآخر وتفسير القانون بناءا على الرغبات"، مبيناً أن "تشكيل الحكومة وفقاً للمعطيات الحالية سيتأخر ربما الى ما بعد شهر نيسان المقبل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("تفسير مزاجي".. دولة القانون يكشف عن سبب سيؤخر تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("تفسير مزاجي".. دولة القانون يكشف عن سبب سيؤخر تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).