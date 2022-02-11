اتفاق مبدئي على إقامة مباراة دولية ودية للمنتخب العراقي مع موريتانيا استعدادا للتصفيات

2022/02/11 | 18:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة احمد الموسوي، اليوم الجمعة، عن اتفاق أولي حصل على اجراء مباراة ودية لمنتخبنا الشهر المقبل يوم السابع عشر مع منتخب موريتانيا بعد موافقتها اللعب على ملعب المدينة في بغداد و ذلك للاستعداد لآخر مباراتين بتصفيات كأس العالم مع الإمارات و سوريا.وقال الموسوي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "المدرب شهد يفضل تأمين مباراة مع احد الفرق الخليجية، حيث ستكون جلسة مع المدرب للاتفاق على رؤيته الاستعدادية لهاتين المباراتين المهمتين بمسيرة اسود الرافدين المونديالية.يذكر أن منتخب أوغندا التقى منتخبنا الشهر الماضي في اطار إستعداد المنتخب للقاء إيران و لبنان و كما لم يحدد لحد الان مكان إقامة مباراة منتخبنا الوطني و الإمارات بعد تعادل منتخبنا والإمارات بمباراة الذهاب بنتيجة 2/2. و أكدت إدارة الاتحاد العراقي في وقت سابق مخاطبة الاتحاد الدولي فيفا من أجل السماح لمنتخبنا بخوض مباراة التصفيات بأحد الملاعب العراقية سواء البصرة أو كربلاء بالإضافة إلى ملعب المدينة في بغداد. فيما سينهي منتخبنا التصفيات بلقاء المنتخب السوري في العاصمة الاردنية عمان

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