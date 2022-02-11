2022/02/11 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس المدير التنفيذي لشركة خطوط السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) في أوروبا والشرق الأدنى/ الأوسط فينسنت فان هوتن.وذكر بيان لحكومة الاقليم : ان ممثل شركة دويتشه بان قدم ملخصاً عن مذكرة التفاهم التي وقعت بين حكومة إقليم كردستان وشركة دويتشه بان للاستشارة والإشراف على تنفيذ خط للسكك الحديد في الاقليم.وأشار ممثل الشركة الألمانية إلى أن الاتفاق يمثل خطوة أولية للبدء بالمشروع المهم الذي يشتمل على مراحل عديدة ويتم تنفيذه من قبل شركات مختلفة.وأكد رئيس الحكومة أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي لبناء بنية تحتية اقتصادية متينة لإقليم كردستان، وربط المدن والبلدات مع بعضها، وتعزيز التبادلات التجارية بين الاقليم وباقي مناطق العراق ودول الجوار والعالم./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسرور بارزاني يبحث مع مدير شركة المانية تنفيذ خط للسكك الحديد في الاقليم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسرور بارزاني يبحث مع مدير شركة المانية تنفيذ خط للسكك الحديد في الاقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).