مسؤول حكومي يصف مناطق جنوب كنعان وبهرز بالقنابل الموقوتة التي تهدد خاصرة بغداد

2022/02/11 | 18:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / وصف مسؤول حكومي في ديالى مناطق جنوب ناحيتي كنعان وبهرز بالقنابل الموقوتة التي تهدد خاصرة بغداد الحدودية مع المحافظة والمناطق المحاذية لها .وقال مدير ناحية كنعان مهدي الشمري لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ا ان 30 قرية مهجورة خالية من السكان تحولت الى مأوى للتنظيمات الإرهابية وقيادات داعش تخطط وتدير العمليات وفقا لدرايتها الأمنية والجغرافية بالمنطقة .وشدد الشمري على اهمية المعالجات الامنية والتكنولوجية لخاصرة النار في تسيير طائرات مسيرة ونصب كاميرات رصد بعيدة المدى لاحتواء خطر امني كبير يهدد امن ديالى وبغداد في آنٍ واحد".داعيا الى وضع خطط لمسك المناطق الشاغرة او وضعها تحت الرصد الأمني والمراقبة المكثفة لإجهاض أي مخططات إرهابية قد تحدث في الفترة المقبلة ./انتهى

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