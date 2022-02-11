2022/02/11 | 18:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: e1zDkXt2wWY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بايدن يدعو الأميركيينَ لمغادرةِ أوكرانيا ويُحذرُ من الصراع مع موسكو.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بايدن يدعو الأميركيينَ لمغادرةِ أوكرانيا ويُحذرُ من الصراع مع موسكو.. وملفات اخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).