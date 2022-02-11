2022/02/11 | 18:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ku6guOWZX4g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحمد الياسري : حالة اللعب بالملف الأمني حاضرة في الخلافات السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحمد الياسري : حالة اللعب بالملف الأمني حاضرة في الخلافات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).