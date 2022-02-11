حقوق تعلق على لجنة “التيار والعصائب” في ميسان

2022/02/11 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اوضحت حركة حقوق، اليوم الجمعة، على ان ما يجري من احداث في محافظة ميسان امر مؤسف، فيما اكدت دعمها للجنة المشكلة من التيار الصدري وعصائب اهل الحق لتهدئة الاوضاع في المحافظة.

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