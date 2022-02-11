البنك المركزي يكشف عن مشاريع عمرانية في المدينة القديمة بالنجف

2022/02/11 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، الجمعة، إن صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" سينفذ عدداً من المشاريع العمرانية في المدينة القديمة بمحافظة النجف.

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وقال إعلام صندوق المبادرات المجتمعية "تمكين" في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (11 شباط 2022)، إن "محافظ البنك المركزي بدأ جولة على رأس وفد يضم رابطة المصارف الخاصة العراقية والدائرة الهندسية في صندوق تمكين، في محافظة النجف الأشرف، وكان في استقباله محافظها ماجد الوائلي، لمناقشة المشاريع المقترح تنفيذها في المدينة القديمة".

وصرّح محافظ البنك المركزي وفق البيان بأن "زياراتنا اليوم إلى النجف الأشرف، تهدف إلى إعادة تأهيل بعض الشوارع المهمة في المدينة القديمة على غرار شارع المتنبي الذي أعيد تأهيله من صندوق المبادرة"، مشيراً إلى إن "هذا الصندوق يهدف لوضع بصماته في جميع المحافظات من الجنوب إلى الشمال ولم يستثنِ أية مدينة".

وأضاف أن "أهمية وخصوصية مدينة النجف الأشرف ستتجسد في دورنا الواضح والمميز في الأيام المقبلة، علاوة على التوجه الحكومي لإعمار وتطوير المدينة".

وفي ختام الزيارة، تم تسليم ألف رَحلة ضمن وجبة أولى إلى مديرية تربية محافظة النجف، لتوزيعها على مدارس المحافظة دعماً للمسيرة التعليمية.



وفقا للبيان.

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